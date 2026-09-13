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In conferenza stampa, Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la partita contro il Milan:

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La Lazio se l'è giocata con una squadra che ha altri obiettivi, il ds ha parlato di Europa come obiettivo minimo. È d'accordo?

"Non dico se sono d'accordo o no. Noi abbiamo già abbastanza pressioni addosso, giocare nelle condizioni in cui stiamo giocando non è facile e non è corretto parlare d'Europa. Non è una polemica, non voglio scappare dalla responsabilità perché quando si allena una società come la Lazio devi sempre pensare di fare cose importanti. Il nostro obiettivo è pensare partita dopo partita. Non sono d'accordo quando si dice che l'obiettivo minimo è l'Europa, poi se vogliamo prenderci in giro lo diciamo ma non è per fare polemica, semplicemente è una pressione inutile. Non conta l'avversario, ma conta sempre l'atteggiamento e noi dobbiamo essere bravi a proseguire su questa strada. Abbiamo visto che quando non siamo brillanti diventiamo vulnerabili, questo è l'aspetto su cui dobbiamo migliorare e possiamo farlo solo col lavoro. Ci sta poi soffrire col Milan, ma ci teniamo questo punto".

Le è mai capitato di ricevere una tale spinta alla quarta giornata come successo oggi a Formello?

"Penso che bruci anche ai tifosi non venire allo stadio. Specialmente per come amano questo club, qua vedi bambini di 6-7 anni che hanno il veleno e guai se tocchi la loro squadra. Nessuno è contento di questa cosa, tutti vorrebbero venire allo stadio e fare 50-55 mila spettatori. I tifosi sono venuti perché i giocatori stanno trasmettendo qualcosa, il fatto di non mollare mai e di indossare la maglia con orgoglio. Mi sono emozionato oggi a vedere la gente a Formello, persone anziane che hanno fatto i cori. Per me il calcio senza tifosi fa cagare, è meglio stare a casa e andare in giro coi cani. Così non è calcio, il calcio è fare gol e andare sotto la curva, baciare la maglia perché te lo senti".

(Fonte: TMW)