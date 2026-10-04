Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Turchia, Roberto Mancini, ct azzurro, ha parlato così
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Turchia, Roberto Mancini, ct azzurro, ha parlato così:
Dobbiamo aspettarci un'Italia molto diversa o cercherà di confermare il blocco Italia che si è visto nelle ultime uscite?"Qualcosa cambieremo. Chiaramente ci sono stati solo due giorni e rispetto alle gare con Turchia e Francia cambieremo qualcosa. Nella mia testa qualcuno non ci sarà, ma per gli altri valuteremo fino all'ultimo".
Cosa rappresenta Barella per questa Nazionale?"È ancora giovane e può rappresentare ancora tanto per la Nazionale. Sono d'accordo con lui: deve recuperare in termini di gol".
Le è piaciuta questa lunga sosta per le Nazionali?"Io sono stato bene e penso anche i ragazzi si siano divertiti. Tuttavia penso che rispetto al format precedente sia troppo faticoso, soprattutto per i giocatori".
(Fonte: TMW)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Interviste
Barella: "Vogliamo riconquistare la fiducia degli italiani. Rivincita? No. Io so quello che sono e..."
Ultima ora
Sneijder: "Chivu, Mourinho e Triplete e addio Inter: vi racconto tutto. E quel gol alla Juve..."
Interviste
Fabregas: "No all'Inter per coraggio o paura? Rispondo così. E non sono arrogante se dico..."
Interviste
Chivu e il videomessaggio per Sneijder: "Condiviso belle cose ma anche brutte. Ti ringrazio per..."
Mercato Inter
Occasione di mercato dalla Germania? BILD: "È in uscita e l'Inter lo segue dall'estate"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti