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Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Turchia, Roberto Mancini, ct azzurro, ha parlato così:

Sky

Dobbiamo aspettarci un'Italia molto diversa o cercherà di confermare il blocco Italia che si è visto nelle ultime uscite?

"Qualcosa cambieremo. Chiaramente ci sono stati solo due giorni e rispetto alle gare con Turchia e Francia cambieremo qualcosa. Nella mia testa qualcuno non ci sarà, ma per gli altri valuteremo fino all'ultimo".

Cosa rappresenta Barella per questa Nazionale?

Le è piaciuta questa lunga sosta per le Nazionali?

"È ancora giovane e può rappresentare ancora tanto per la Nazionale. Sono d'accordo con lui: deve recuperare in termini di gol"."Io sono stato bene e penso anche i ragazzi si siano divertiti. Tuttavia penso che rispetto al format precedente sia troppo faticoso, soprattutto per i giocatori".

(Fonte: TMW)