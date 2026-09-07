Kylian Mbappé ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di Champions League del suo Real Madrid contro l'Inter:

"Sono molto contento di tornare a giocare la Champions League, siamo sempre felici e determinati di giocare la Champions e anche al Bernabeu, è una motivazione extra, sarà una partita difficile domani"

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Terza stagione al Real Madrid: qualcuno dice che tu e Vini non siete compatibili?

"Una opinione come tante altre, noi giocatori non possiamo controllare quello che dicono altri. Il nostro obiettivo è vincere titoli, possiamo ascoltare le persone per migliorare e andare avanti"

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Su Mourinho

"Sta facendo tutto il possibile per gli undici giocatori che giocano dall'inizio. Persone e giornalisti dicono la loro, la nostra mentalità è quella di migliorare come squadra per vincere titoli. Quello che penso è mirato solo alle prossime partite, non posso andare troppo in là, pensiamo partita per partita, cerco di aiutare la squadra a vincere, per noi è una competizione importante"

Mourinho dice che sei da Pallone d'Oro

"Quando giochi al Real, che è il club migliore del mondo, è normale che le persone pensano che possiamo lottare anche per i premi individuali, anche i tifosi per strada me lo dicono e per me è positivo. Penso di aver fatto la storia al Mondiale però vedremo cosa succederà"

Pensi di poter migliorare difensivamente?

"Solo io e Vinicius? Anche altri giocatori come del PSG e del Real. La vedo come una cosa normale per chiunque, voglio sempre fare le cose al meglio e segnare sempre di più ma è un dibattito che non finirà mai. Sappiamo di dover migliorare e di aiutare i compagni ma anche creare di più e fare più gol"

Ti senti il miglior giocatore del mondo?

"Lo penso sempre ma è una cosa personale. Tutti hanno la propria opinione, per alcuni lo sono, per altri no. Può essere un anno buono per vincere il Pallone d'Oro ma voteranno anche i giornalisti che sceglieranno il loro preferito"

Anno scorso difficile con due allenatori, ora c'è Mourinho

"Mourinho sta portando le sue conoscenze, sa come si vince, come far giocare la squadra molto motivata, siamo nella giusta direzione per vincere. L'atmosfera nello spogliatoio è sempre giusta, lavoriamo duramente per prepararci alle partite. Abbiamo giocato bene ma non abbiamo fatti tanti gol, quindi è anche colpa mia perché è mia responsabilità fare gol"

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Ti paragoniamo con Cristiano Ronaldo

"Spero di fare meno gol se poi vinciamo titoli. I numeri non sono importanti: se segno 40 gol potremmo vincere il titolo, magari se faccio io più gol non è detto che vinceremo. Voglio segnare più gol ovviamente ma voglio vincere"

Senti di dover fare di più al Real Madrid?

"È diverso giocare con la Nazionale e con il Real, in Nazionale sono il capitano, poi io voglio sempre migliorare come giocatore in generale, indipendentemente da club o Nazionale. Ho avuto molti allenatori con visioni diverse e tutti mi hanno aiutato, mi devo adattare a diverse situazioni per fare sempre meglio"

Il PSG ha vinto due Champions dopo il tuo addio: sei d'accordo con chi collega queste due cose?

"È un'opinione di qualcuno, a me non interessa. So di non sapere tutto di calcio ma lo conosco molto meglio di tanti altri. Spesso ci sono parole e titoli che vendono ma a me non interessa"