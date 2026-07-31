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Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match amichevole contro il Manchester City, Cristian Chivu ha parlato anche di mercato.

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"Un mercato difficile non tanto per colpa della società ma perché sono successe tante cose non previste. A questo punto, qual è il reparto che ha bisogno per forza di un innesto? L'esterno destro nonostante lei abbia provato Diouf e ci sia Luis Henrique?", è stata la domanda di un giornalista.

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Ecco come ha risposto Chivu: "A questo punto prima di tutto ci vuole pazienza perché il mercato è ancora lungo. Siamo tutti bravi a capire quello che manca e quali possono essere gli innesti soprattutto dal punto di vista dei doppi ruoli. Ho sempre chiesto di alzare il livello di questa squadra e aggiungere giocatori importanti, con entusiasmo e che hanno voglia di far parte di questo gruppo meraviglioso. Siamo attenti e vigili sul mercato, sulle opportunità per far sì che si riesca ad alzare il livello e per mantenere il livello di competitività che questi ragazzi hanno da molti anni"