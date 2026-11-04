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L'allenatore del Milan, Ruben Amorim, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Ferencvaros. Ecco le sue dichiarazioni:

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Importante mettersi alle spalle il derby...

Il Milan nel derby si è saputo difendere molto bene nel secondo tempo...

"Sì, bisogna pensare a domani per mantenere questa costanza. Penso che siamo stati costanti durante la partita e ci sono state gare in cui non lo siamo stati, quindi cerchiamo di ripeterci nella prossima sfida. Questo è il grande passo avanti che dobbiamo compiere. Non importa il turnover, non contano i giocatori che mandiamo in campo: dobbiamo essere un'ottima squadra. Dobbiamo vincere domani, perché è fondamentale per il nostro obiettivo di andare fino in fondo in questa competizione"."Dimostriamo domani che possiamo difendere ancora meglio. Credo che abbiamo controllato bene la partita perché abbiamo avuto più possesso palla. Non si tratta solo di pensare a difendere: noi difendiamo con la palla, e questo ci aiuta a ragionare con più lucidità quando non ce l'abbiamo. Poi penso che siamo stati più bravi nei dettagli. Un metro è un metro: un metro più vicini ai compagni è un metro, non due metri. E su tutti questi piccoli particolari siamo stati superiori rispetto alla partita con Bologna, è questa la sensazione che ho avuto. Siamo stati davvero aggressivi sulle corsie laterali perché sapevamo che, soprattutto con Dimarco, il cross arriva, Esposito è dentro l'area, Thuram è dentro, e non possiamo concedere quei traversoni perché poi diventa una lotteria, un 50 e 50.

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De Winter è stato straordinario, ma se lasci partire un cross in più verso Thuram, diventa impossibile difendere. Quindi forse è il modo in cui a volte percepiamo l'avversario, ed è un aspetto che dobbiamo cambiare nella nostra testa. Credo che prima di tutto difendiamo bene tenendo palla, e poi senza palla siamo stati più aggressivi, perché sapevamo già che se fosse successo qualcosa, come un cross di Dimarco, poteva succedere l'irreparabile. Dobbiamo gestirla questa situazione. Ed è sempre quello che dico: quando una squadra vince sempre, c'è un motivo, e noi dobbiamo essere pronti a fare di più".

(Fonte: TMW)