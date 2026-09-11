Federico Dimarco ha ormai praticamente smaltito la distorsione al ginocchio sinistro rimediata durante Inter-Napoli di sabato scorso. L'esterno nerazzurro, che in via precauzionale ha saltato anche la sfida di Champions League con il Real Madrid, oggi ha sostenuto metà allenamento con i compagni, prima di proseguire poi nel percorso individuale alla ricerca della miglior condizione possibile.

Salgono a questo punto le possibilità di una convocazione per lunedì prossimo, quando i nerazzurri affronteranno l'Udinese al Meazza in posticipo serale. Da capire poi come Cristian Chivu deciderà eventualmente di impiegarlo, anche in base alle indicazioni che arriveranno nei prossimi due allenamenti in programma prima della partita di campionato.

Ha lavorato invece ancora a parte Djed Spence, ormai arrivato però all'ultimo tratto prima di poter essere finalmente a disposizione di Chivu. L'esterno inglese vede davanti a sé la fine di un periodo di fatiche e sacrifici anche lui alla ricerca della migliore condizione: presto sarà con i compagni per poter così debuttare in maglia nerazzurra.