Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Como
GUARRO e PACE EP16: Massolin e Kamate, la situazione. Sorteggio, è andata bene. Curtis Jones...
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Como. Ecco le sue parole:
La prima in casa ha un significato importante, che Napoli vorrebbe proporre alla gente al di là del risultato?"E' la prima in casa, sarà emozionante, nel nostro stadio, con i nostri tifosi. Sulla partita, affrontiamo il Como che ha fatto cose straordinarie, è la nuova realtà del calcio italiano per quanto fatto e la qualificazione che ha ottenuto, è ben organizzata, ha buona tecnica, servirà una buona partita per fare risultato. La condizione in questa fase non è ancora ottimale, le temperature sono ancora alte, è importante fare partite di buona tecnica ma con grande intelligenza, pazienza, affrontiamo una squadra difficile da giocarci contro".
Como, Inter, Arsenal. Un percorso già complicato, se lo aspettava così?"Se vinciamo è in discesa, se non vinciamo è in salita, dipende dai risultati (ride, ndr), pure a Genova era complicata, le affrontiamo con voglia e serenità".
(Fonte: TMW)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultima ora
Cagliari-Inter, novità di formazione: Pavard provato tra i titolari, le ultime
Champions League
Champions, Opta classifica i calendari: sorpresa Inter dopo il sorteggio. Ecco dove si piazza
Mercato Inter
UFFICIALE / Asllani ha firmato: arriva l'annuncio dell'Al-Jazira
Mercato Inter
Inter, fatta per Massolin al Cagliari: prestito, riscatto e recompra. Le cifre
Champions League
UFFICIALE / Champions, date e orari del girone Inter: subito Mou, Slovan all'ultima
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti