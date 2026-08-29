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Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Como. Ecco le sue parole:

DAZN

La prima in casa ha un significato importante, che Napoli vorrebbe proporre alla gente al di là del risultato?

"E' la prima in casa, sarà emozionante, nel nostro stadio, con i nostri tifosi. Sulla partita, affrontiamo il Como che ha fatto cose straordinarie, è la nuova realtà del calcio italiano per quanto fatto e la qualificazione che ha ottenuto, è ben organizzata, ha buona tecnica, servirà una buona partita per fare risultato. La condizione in questa fase non è ancora ottimale, le temperature sono ancora alte, è importante fare partite di buona tecnica ma con grande intelligenza, pazienza, affrontiamo una squadra difficile da giocarci contro".

DAZN

Como, Inter, Arsenal. Un percorso già complicato, se lo aspettava così?

"Se vinciamo è in discesa, se non vinciamo è in salita, dipende dai risultati (ride, ndr), pure a Genova era complicata, le affrontiamo con voglia e serenità".

(Fonte: TMW)