Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita del Maradona contro il Frosinone. Ecco le sue dichiarazioni:

Sugli infortuni in nazionale. Le cose non sono migliorate, è ancora ottimista come prima? Cambierà la sua impostazione?

Era infuriato a Firenze, ha visto reazioni da chi è rimasto? Rimprovera anche se stesso su questa prima parte?

"McTominay verrà convocato, avremo a disposizione un giocatore per 20-30 minuti. Nell'arco della stagione ci sono gli infortuni, abbiamo perso Vergara e Favasuli, ma Olivera entro 4-5 giorni massimo una settimana dovrebbe essere ok. Anguissa sta recuperando. In difesa rientra Marianucci, Beukema sta bene, Badiashile è cresciuto molto, c'è Marin, su quello non sono per nulla preoccupato. Affrontiamo una squadra come il Frosinone che sta facendo bene, corre, ha buona tecnica, ma domani dobbiamo portare a casa la vittoria per preparare bene la partita anche col Villarreal"."Io mi rimprovero sempre, sono molto autocritico, ho sbagliato e sbaglierò in questo mestiere. Poi se si vince... anche quando vinciamo spesso sbaglio, ma tanti non lo capiscono. Il risultato aggiusta la cosa. A Firenze ero molto sofferente perché finora alla squadra, se devo rimproverare una cosa, come sul 2-0 a Milano o a Firenze, non ha capito l'importanza del momento partita. Non è una questione tecnica o tattica, è solo quella roba lì altrimenti difficilmente porteremo a casa i risultati".

Getty Images

Ci sono quasi il doppio degli infortuni dell'anno scorso? Bisogna riflettere sul numero di partite?

"Il dato statistico... io non sono molto amante dei dati, ma grazie ad Orsato c'è un indirizzo diverso. Per gioco effettivo s'è superata persino la Premier e quindi 6 minuti in più di gioco effettivo sono tanti, se lo moltiplicate per 50-60 partite per chi gioca in Europa, diventano altre 6-7 partite per chi gioca in Europa, diventano altre 6-7 partite in più per chi gioca in Europa. Bisogna riflettere su questo, i ritmi sono diversi".

(Fonte: TMW)