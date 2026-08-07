Fcinter1908.it è a Perth con il suo inviato: qui le parole del portiere nerazzurro in conferenza stampa prima del prossimo test amichevole
VIDEO FCIN1908 / Inter, in campo per l'allenamento anche il nuovo acquisto Provedel
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Non solo Cristian Chivu. A Perth, dove Fcinter1908.it è presente con il proprio inviato, in conferenza stampa sono attese anche le parole di Ivan Provedel, portiere arrivato dalla Lazio nel corso di questa sessione di mercato. L'estremo difensore nerazzurro parlerà alla vigilia della sfida con la Juventus, che chiuderà la tournée intercontinentale della squadra. Appuntamento alle 15:30 locali, le 9:30 italiane.
Ci racconti il primo mese in nerazzurro?"Il mio primo mese all'Inter è stato bello ed emozionante, sono felice di essere qui. Lavorare con i miei nuovi compagni è stato da subito molto stimolante, ho capito perché hanno fatto grandi cose nell'ultimo periodo".
Per te la chiusura di un cerchio arrivare all'Inter. Ci racconti lo stato d'animo quando hai saputo di poter arrivare all'Inter?"Fin da piccolo ho sognato questa cosa, ho avuto la fortuna di ricevere questa chiamata e la cosa mi ha fatto tornare in mente ricordi. Crescendo cambiamo un po', meno sognatori, ma qualcosa mi è tornato di quando ero bambino e mi aiuta a cercare di fare sempre meglio".
Il tuo ruolo nell'Inter quale pensi sarà?"Io sono arrivato a disposizione, come prima cosa devo dimostrare di poterci stare qua e devo farlo ogni giorno. Sarà il mister a decidere, ma io devo dimostrare che se vengo messo in campo il mio contributo può essere positivo alla squadra".
Gli altri portieri?"Ho conosciuto bellissime persone, stiamo passando tanto tempo insieme anche fuori dal campo. Sono felice di averli incontrati, ci stiamo trovando bene. Il gruppo è affiatato, lavoriamo bene e ci sproniamo a vicenda".
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