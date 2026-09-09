José Mourinho, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa al triplice fischio del match vinto contro l'Inter questa sera al Bernabeu. Qui le sue considerazioni: "Vinicius non è al massimo, lo vedono tutti, ma sta lavorando per poter essere in grado di decidere più partite. Non essendo al massimo, sta lavorando più che mai. Ha fatto 4-5 sprint con la palla per più di 50 metri, non è facile, ma io devo valutare questo. Arriverà il momento in cui sarà decisivo nelle partite".

Sei contento della partita?"Poteva finire 5-1 per noi o 6-6. Non dico che l'Inter poteva vincere perché abbiamo creato molto di più, ma preferisco avere un controllo assoluto della gara e non dovermi basare su un portiere assoluto. Ringrazio Trent per il lavoro che ha fatto in mezzo al campo, si è sacrificato. Avrei voluto fare cambi prima, era troppo difficile però non avere tanta gente che ci poteva aiutare ad avere un controllo diverso della partita. Il gol di Valverde non è un caso, è una grande interpretazione della strategia che avevamo. Non posso isolare le mie parole da un contesto in cui abbiamo giocato contro una grande squadra, con mille possibilità. Loro facevano cambi, io non potevo, la partita è stata durissima. Sono convinto ci qualificheremo, ma questi tre punti all'inizio sono molto importanti".

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Ai tifosi non è piaciuto il gioco nonostante la vittoria."Le opinioni dei tifosi sono importanti, ma non posso dire nulla".

La gente ha fischiato Mbappé. "Io non commento le reazioni del pubblico. Non lo farò oggi e fino al mio ultimo giorno qui".

Affetto con Vinicius prima e dopo la partita: gli vuoi dimostrare sostegno?"Se lui lavora per la squadra ha sempre il mio appoggio. Deve giocare tutte le partite per 90'? No, ma avrà sempre il mio rispetto e il mio affetto. Lavora moltissimo per la squadra. Fa un lavoro difficilissimo per le ali".

Come giudichi la partita di Trent Alexander-Arnold?"Ha interpretato bene la partita dal punto di vista tattico, ha lavorato molto bene. Aveva già giocato in qualche partita lì, ma non ha quell'intensità che serve in mezzo al campo: lì serve un motore completamente diverso dal suo. Ha dato tutto, quando è uscito non aveva più energie. Lo ringrazio, come ringrazio anche Tchouameni, sceso in campo senza neanche aver fatto un allenamento con la squadra".

Come hai visto l'Inter?"E' una squadra top, la migliore d'Italia per distacco. Solo la Roma ha le gambe per pressare e stare vicino a loro e chissà fare qualcosa di straordinario. L'Inter ha giocato due finali di Champions League negli ultimi quattro anni, ha sicuramente l'ambizione di vincere la coppa. Hanno un allenatore bravo, sono una squadra perfetta per fare grandi cose. Io sono qui da due mesi e mezzo, all'inizio del mio lavoro. Manca tanto".