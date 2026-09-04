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Il tecnico della Roma Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, le sue parole riportate da Vocegiallorossa:

DYBALA - "Nulla di particolare, gli esami non hanno evidenziato nulla. Oggi prova, l'importante è che lui si senta sicuro e tranquillo anche perché avremo 3 gare questa settimana, tutte partite importanti e bisogna essere al meglio".

MALEN - "Cosa gli manca? "Va già bene così, dai. Ha fatto i gol di testa? Forse no, gli manca da repertorio, proviamo (ride ndr)".

BANCO DI PROVA - "Più che di maturità, che questa squadra ha mostrato di avere, è una prova di forza, di valore. Il calendario, nelle prime 10-12 giornate, ci fa incontrare tante squadre della parte alta della classifica. Posto che considero anche la Fiorentina di valore e vincere a Lecce, in trasferta, non è mai facile. Poi prosssimamente incontreremo anche Como, Inter, Napoli. Insomma, nella prima parte del girone di andata ci saranno tutte queste gare, in più anche la Champions. Va bene, è un percorso e lo affrontiamo di volta in volta, a cominciare da domani, quando incontreremo una squadra di assoluto valore, partita bene. Una gara che vale l'Europa che conta".

MORA - "Ha giocato due gare su due. Titolare o riserva, non è che se uno parte dall'inizio è titolare, se entra dopo è una riserva, non è così. Vero che è giovane ma ha già fatto vedere il suo talento, è molto giovane e con ampi margini di crescita sotto l'aspetto fisico, della resistenza, della tenuta. Siamo di fronte a un ragazzo di assoluto valore, questo è difficile da negare".

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NDICKA E PELLEGRINI - "Ndicka molto meglio, credo sia della partita. Oggi lo proviamo. Pellegrini? Ha iniziato a lavorare un po' con il gruppo ma, per giocare le partite, forse con l'Inter o dopo la sosta".

CAMBI - "Bisogna andare avanti partita dopo partita. Vero che gli scontri sono ravvicinati ma è imprevedibile sapere quello che accadrà in campo. Noi abbiamo passato dei mesi con zero infortuni, ma quando inizi a giocare il campionato e la Champions qualche giocatore di ferma. Bisogna solo sperare che siano infortuni di basso livello. Quindi puoi anche fare un programma in cui pensi di far riposare uno o l'altro ma non è vero. Quello che cerco di fare, se qualcuno è affaticato, è di far giocare uno che sta molto bene. Alcune scelte sono fatte in quest'ottica. Non possiamo sempre dire che un giocatore ha una bottarella. Però quando ci sono infortuni più lunghi c'è poco da fare".

GRUPPO - "Innamorato di questo gruppo? Giusto, è così. Questo è un ambiente dove hai piacere a venire. Qui passiamo diverse ore assieme e quando sei dentro un ambiente dove non ci sono screzi, dove non c'è nessuno particolarmente antipatico allroa è straordinario vedere con quanto piacere si allenino, nonostante anche il caldo e la fatica. Il merito è dei giocatori. Indipendentemente dai risultati, il nostro è un ambiente molto sano".

CASTRO - "Castro e Malen insieme? Mora punta? Sì, sono tutti giocatori duttili che possono interpretare diversi schemi. Castro e Mora, giocando di più, avranno più possibilità di inserirsi ma sugli altri non ci sono difficoltà".