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In conferenza stampa al Tardini, Gian Piero Gasperini è tornato così sulla vittoria per 5-1 della Roma contro il Parma:

DAZN

Grande capacità di fare gol, tre a gara in media. La sorprende?

"Un obiettivo che ci prefiggiamo, anche contro squadre forti lo abbiamo fatto. Questo è comunque frutto di crescita tecnica e fiducia da parte di tutta la rosa. Non è solo il gol, ma anche la qualità del passaggio e dell'azione con tutti i giocatori. Questo ci dà forza maggiore per poter giocare per vincere le partite, che è l'unico obiettivo che ci prefiggiamo".

DAZN

Per un'ora la partita è stata abbastanza in equilibrio, poi Wesley ha spaccato la partita.

"Sono d'accordo. Ha delle accelerazioni ottime. Questo è il vantaggio di avere rose da Champions, dove cinque-sei cambi di livello possono cambiare la partita. O almeno entra gente che è dello stesso livello di chi esce ma con una freschezza che mette in difficoltà l'avversario. Tutti sono entrati bene però, questo è un vantaggio. In altre situazioni non avevamo la rosa come adesso, e ci siamo portati qualcuno in panchina sapendo che nella necessità poteva dare contributo molto alto".