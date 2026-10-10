L'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match contro il Como
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L'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match contro il Como. Ecco le sue dichiarazioni:
Quanto ha inciso la sosta? Pellegrini è pronto?"Sono tutti pronti, gli argentini sono tornati per ultimi. Gli altri sono arrivati: qualcuno ha giocato di più, qualcuno di meno. Adesso si riparte e avremo modo di giocare tanto. Ripartiamo da domani da dove ci siamo fermati: con fiducia e condizione. Sarà una gara molto importante".
Quanto peso avrà questa partita? Cosa si aspetta dal Como?"La squadra di Fabregas ha dimostrato con i risultati il proprio valore: meritano tutti gli elogi che ricevono. Competono per le primissime posizioni. L'Inter è sopra a tutti ancora: la nostra partita contro l'Inter è stata positiva, ripartiamo da lì. Poi ci sono Como e le altre che si giocano i posti dietro all'Inter. Loro, come noi, hanno diverse possibilità: nelle due partite della passata stagione contro di noi hanno giocato con la difesa a 3. L'aspetto tattico è importante, ma non è determinante".
Wesley è al 100%? Vedremo un'alternanza sulle corsie esterne?"Per me ha fatto ottime partite: con l'Inter è stato straordinario. Sulle corsie, come con gli altri ruoli, giocando tanto avremo modo di alternarci".
(Fonte: TMW)
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