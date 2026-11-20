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L'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Parma. Ecco le sue dichiarazioni:

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"Svilar, Dybala e Mancini si sono allenati bene e sono recuperati. Il recupero di Pellegrini è più lungo, mentre Rensch ha iniziato ad allenarsi con intensità e potrebbe recuperare presto. Mercato? In questo momento non ci sono confronti di questo genere. Prima ne deve parlare il nostro amministratore delegato e sarà lui a definire quello che la Roma potrà fare a gennaio. Il mercato di gennaio è sempre complicato e difficile. Noi siamo al 20 novembre, quindi qualunque situazione oggi vale poco".

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"Tutte le squadre si guardano in giro, ma ora non ci sono situazioni definite. Ci sono ancora tante partite da giocare e alcuni calciatori che non giocano possono iniziare a fare bene. Ora penso al campionato. Con D'Amico parlo sempre, ma non c'è stata alcuna programmazione al momento, se non tra me e lui. Abbiamo un modo di affrontare le partite superiore rispetto all'anno scorso. Poi il modo di migliorarsi è infinito. Poi le piccole cose fanno la differenza e i dettagli diventano importanti quando hai un impianto riconosciuto".