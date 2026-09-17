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L'allenatore del Sassuolo, Alberto Aquilani, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Monza, parlando anche dell'ex Inter Sebastiano Esposito.

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Ecco le sue dichiarazioni:

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"Ha fatto una partita straordinaria. Ha abbinato la sua qualità innata al servizio dei compagni. Mi auguro sia un punto di partenza perché le qualità sono alte e ora deve trovare continuità nelle prestazioni".

(Fonte: Sport Mediaset)