Alberto Aquilani, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Monza, parlando anche dell'ex Inter Sebastiano Esposito
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L'allenatore del Sassuolo, Alberto Aquilani, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Monza, parlando anche dell'ex Inter Sebastiano Esposito.
Ecco le sue dichiarazioni:
"Ha fatto una partita straordinaria. Ha abbinato la sua qualità innata al servizio dei compagni. Mi auguro sia un punto di partenza perché le qualità sono alte e ora deve trovare continuità nelle prestazioni".
(Fonte: Sport Mediaset)
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