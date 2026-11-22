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In conferenza stampa dopo la netta vittoria contro il Venezia per 4-0, Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha rilasciato queste dichiarazioni:

dazn

Si aspetta più continuità?

"Ci siamo abituati ormai a errori di una banalità come nel primo tempo. Capita la situazione ‘Non me l’aspettavo’ ma come non te l’aspettavi. Lenti, compassati, non solo nella conduzione della palla ma proprio nelle scelte, nell’andare alla cosa successiva. Quando le cose le vedi al momento che accadono sei in ritardo. Perché le vedono tutti, ma non solo nel calcio. Nel secondo tempo si è anticipato qualcosa. Noi dobbiamo mettere più roba nelle partite".

Getty Images

Kolo Muani ha perso un'atra occasione?

Lui la interpreta così. Gli van fatte conoscere altre situazioni perché Kolo Muani ha le qualità per fare tutto. Ha fisico, velocità di corsa, arriva forte dopo 50 metri. Ha tutto. Gli vanno fatte conoscere altre situazioni, credo ne abbia le possibilità. Kolo Muani ha corsa, fisico e resistenza, per cui può giocare anche da prima punta. Noi abbiamo bisogno di un giocatore lì perché non l'abbiamo comprato. Lo rimetterò perché serve qualcuno che giochi in quella posizione: nel calcio d'oggi serve una punta fisica che sappia giocare spalle alla porta. Poi è inutile parlare di Spalletti via. C'è bisogno di gente fisica, che riceva la pallata addosso e sappia giocare con le mani addosso del centrale avversario. Ora è così. Si vince i duelli. Ci vuole gente fisica che vinca i duelli ed esca dalle mini prigioni che ci sono in campo".

(Fonte: TMW)