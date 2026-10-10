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Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Cagliari. Ecco le sue parole:

Getty Images

Ci racconta queste tre settimane?

Su Romano?

"La sosta è stata lunga e ci sono dei pro e dei contro in tutte le cose. La gestione è stata fatto in modo semplice per dare dei lunghi riposi per bilanciare le tante partite. Accumolo di fatiche e accumolo di riposo, non c’è altra medicina. Si gestisce così, valutando bene le cose a livello individuale, personalizzando per gli elementi rimasti a disposizione"."Quello che sta facendo è stato apprezzato perché è andato in Nazionale. Però preferisco spender complimenti per i miei compagni. Di solito i registi bravi sono quelli che non fanno diventare pazzi gli allenatori e io ho un regista molto bravo come Douglas Luiz".

La Juve è sottovalutata?

"Non ci interessa proprio niente. Non ci sarà mai tregua per quelli che hanno fatto la nostra scelta. La Juventus sarà sempre condannata a vincere. Siamo noi che alziamo l'asticella del nostro mirino. Sappiamo di poter stare dentro quel gruppo, poi c’è che ci cita per lo Scudetto, chi obbligatoriamente da un’altra parte. Ma siamo noi che abbiamo ambizioni forti e sappiamo di vivere questo momento di vita, non ce lo facciamo indicare da nessuno".

(Fonte: TMW)