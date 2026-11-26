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In seguito alla rotonda vittoria per 3-0 in Serie B contro l'Arezzo, condita anche da un suo gol, Matteo Spinaccè (2 gol in 5 presenze fin qui) ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in conferenza stampa, anche riguardo il suo futuro. Queste le parole dell'attaccante classe 2006 di proprietà dell'Inter:

"La mia caratteristica migliore penso sia il tiro, sono un attaccante mobile, riesco a legare il gioco e giocare spalle alla porta. C'é da migliorare comunque, ma con questo staff, mister e compagni posso migliorare molto. Pio Esposito? Ha fatto un percorso incredibile, lo conosco e se lo è meritato perché ha lavorato tanto e ci ha sempre creduto".

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"Penso di essere un po' come lui, ma quello che ha fatto é difficile da replicare. Io sono qua per migliorare il più possibile e accrescere il valore della squadra, poi a fine stagione vedremo cosa ho seminato e vedremo cosa succederà".

(Fonte: pianetaserieb.it)