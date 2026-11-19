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Sebastian Hoeness, allenatore dello Stoccarda, nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara di campionato contro lo Schalke (in programma sabato alle ore 18:30) ha confermato l'indisponibilità di Angelo Stiller a causa di un problema agli adduttori. Il centrocampista è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo, ma il suo recupero per la gara di Champions League contro l'Inter rimane incerto: "Se riuscisse a esserci, sarebbe un recupero al fotofinish".

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Il tecnico ha spiegato che Stiller dovrà prima tornare a muoversi senza avvertire nessun fastidio: una volta raggiunta questa condizione, il rientro potrebbe essere rapido. Per quanto riguarda gli altri infortunati, Luca Jaquez (reduce da un problema alle costole) salterà lo Schalke, ma è vicino al recupero. Josha Vagnoman è già tornato ad allenarsi con la squadra, mentre Leo Sauer ha ripreso oggi il lavoro completo. Dan-Axel Zagadou e Justin Diehl giocheranno con la formazione giovanile per ritrovare minuti.