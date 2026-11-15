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Mark van Bommel, ct del Belgio, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match di Nations League contro l'Italia ha voluto pubblicamente elogiare Pio Esposito: "È un giocatore pericoloso, non c'è dubbio. Va tenuto d'occhio perché sta crescendo bene. Affronteremo un'altra Italia, perché Mancini ha cambiato un paio di cose e adesso gli Azzurri sono messi meglio in campo e più equilibrati. Contro la Francia hanno offerto una prestazione impressionante, ma avevano fatto bene anche contro la Turchia. In entrambe le occasioni hanno meritato di vincere".