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Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla partita di campionato contro l'Inter: "Atta sta proseguendo il lavoro per questo sovraccarico, mentre Ranieri ha avuto uno schiacciamento di un nervo e piano piano lo stiamo recuperando, ma non ci saranno per l'Inter. Dodò? Ho sempre detto che può partire titolare".

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"L'Inter? Incontriamo una squadra che non ha bisogno di presentazioni. Arriva da una vittoria in Champions costruita differentemente dall'ultimo periodo, in inferiorità numerica, e questo fa capire quanto sia forte questa squadra, così come lo fa capire le rimonte che ha fatto. Nulla è impossibile, bisogna andare là con la voglia di fare qualcosa di importante, ma dobbiamo farlo in ogni partita, non solo contro l'Inter: se si vuole crescere di mentalità bisogna andare sempre ad affrontare le partite con la voglia di portare a casa punti importanti. Se andiamo da presuntuosi, senza sapere chi è l'Inter, sarà rischioso. Ci sarà da soffrire, dovremo essere bravi a marcare in area, sono bravi a giocare punta per punta. Dobbiamo fare la partita perfetta, per il momento lo abbiamo fatto solo a tratti. Sarà una partita molto importante".