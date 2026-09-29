Seconda gara europea per la formazione nerazzurra
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La partita tra Austria Wien e Inter Women, valida per la seconda giornata della League Phase della UEFA Women's Champions League 2026/27, si disputerà giovedì 1 ottobre alle 18:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da Disney+ e ESPN UK. Per gli abbonati alla piattaforma Disney+ sarà possibile seguire il match tramite l'app di Disney+ su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.
(inter.it)
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