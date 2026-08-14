Sabato 15 agosto alle ore 19:30 i nerazzurri scenderanno in campo allo Stadio San Nicola di Bari contro il Real Betis

Alessandro De Felice
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L'inizio della nuova stagione è sempre più vicino, e l'Inter si prepara ad affrontare l'ultima amichevole del suo pre-campionato: sabato 15 agosto alle ore 19:30 i nerazzurri scenderanno in campo allo Stadio San Nicola di Bari contro il Real Betis nell'ultimo test prima dell'inizio del campionato.

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I tifosi nerazzurri potranno vedere in diretta Inter-Real Betis:

  • Sulla piattaforma DAZN, Sky Sport e NOW senza costi aggiuntivi per chi è già abbonato
  • In modalità pay per view su OneFootball
  • In chiaro su TV8
  • Solo in Italia: Inter trasmetterà la partita live sul canale FAST Inter 24/7 e su Inter TV
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