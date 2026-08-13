L'Inter si prepara ad affrontare l'ultima amichevole del suo pre-campionato: amichevole contro il Real Betis
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L'inizio della nuova stagione è sempre più vicino, e l'Inter si prepara ad affrontare l'ultima amichevole del suo pre-campionato: sabato 15 agosto alle ore 19:30 i nerazzurri scenderanno in campo allo Stadio San Nicola di Bari contro il Real Betis nell'ultimo test prima dell'inizio del campionato.
DOVE VEDERE LA GARA IN TVI tifosi nerazzurri potranno vedere in diretta Inter-Real Betis:
Sulla piattaforma DAZN, Sky Sport e NOW senza costi aggiuntivi per chi è già abbonato
In modalità pay per view su OneFootball
In chiaro su TV8
Solo in Italia: Inter trasmetterà la partita live sul canale FAST Inter 24/7 e su Inter TV
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