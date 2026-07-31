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Dopo la vittoria nel test amichevole contro il Karlsruher, l'Inter sarà di nuovo in campo domani contro il Manchester City.

La pre-season dell'Inter è ufficialmente iniziata con la vittoria al BBBank Wildpark contro il Karlsruher SC: l'1-2 maturato nel recupero grazie alla doppietta di Diouf ha dato un primo assaggio delle condizioni dei Campioni d'Italia, attesi ora dalla partenza per l'Internazionale Summer Tour che vedrà la squadra di Chivu impegnata a Hong Kong e Perth nel ciclo di amichevoli internazionali con Manchester City, Milan e Juventus.

Proprio gli inglesi saranno i prossimi avversari dei nerazzurri nel match che andrà in scena sabato 1 agosto al Kai-Tak Stadium di Hong Kong alle ore 13:30 italiane.

Getty Images

DOVE VEDERE LA GARA IN TV

I tifosi nerazzurri potranno vedere in diretta Manchester City-Inter: