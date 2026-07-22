VIDEO FCIN1908 / Bisseck: "Sono sulla strada giusta, voglio diventare un leader. Chivu carico"

Dopo dieci giorni ad alta intensità, il ritiro dell'Inter a Donaueschingen si concluderà sabato 25 luglio. Prima di tornare in Italia però i nerazzurri scenderanno in campo nella prima amichevole della preseason: l'Inter affronterà il Karlsruher SC domenica 26 luglio alle 16:30.

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La partita è in programma al BBBank Wildpark, lo stadio di Karlsruhe: l'amichevole sarà la prima opportunità di vedere i Campioni d'Italia all'opera nella preparazione verso la nuova stagione.

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I tifosi nerazzurri potranno vedere in diretta Karlsruher SC-Inter:

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