Inter-Genoa, partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2026/2027, si disputerà martedì 1 dicembre alle 21:00 a San Siro.

L'Inter, detentrice del trofeo, è la testa di serie numero 1: debutterà nella competizione negli ottavi di finale in cui affronterà il Genoa, ed è posizionata nella parte alta del tabellone. L'altra testa di serie in quella parte di tabellone è il Bologna, mentre nella parte inferiore ci sono Como e Milan.

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INTER-GENOA, DOVE VEDERLA IN TV

Inter-Genoa, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si disputerà martedì 1 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza e verrà trasmessa in diretta in chiaro sui canali Mediaset (Canale 5). Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l'app dedicata o su Mediaset Infinity.

(Fonte: Inter.it)