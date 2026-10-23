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Si prepara a tornare in campo l'Inter U23 nel secondo dei tre impegni interni consecutivi: i nerazzurri affronteranno il Sorrento al "Breda" sabato 24 ottobre alle ore 14:30 nel match valido per l'undicesima giornata di campionato. I ragazzi di Vecchi sono reduci dalla sconfitta per 2-4 contro il Monopoli, maturata al termine di una partita equilibrata e rocambolesca, in cui Jan Zuberek ha realizzato la sua seconda doppietta consecutiva.

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Inter U23-Sorrento, sfida valida per la 11ª giornata della Serie C 2026/27, si disputerà sabato 24 ottobre alle 14:30 e verrà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match anche su Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.

(inter.it)