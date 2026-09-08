Real Madrid-Inter, gara valida per la prima giornata della Fase Campionato della Champions League 2026/27, si disputerà oggi alle ore 21:00.
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Real Madrid-Inter, gara valida per la prima giornata della Fase Campionato della Champions League 2026/27, si disputerà martedì 8 settembre alle 21:00 allo stadio Bernabéu e sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.
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GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TVSu Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime da Madrid in attesa del fischio d'inizio della sfida. Il nostro Livematch pre Real Madrid-Inter sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:15. Al termine della sfida gli approfondimenti e le interviste.
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