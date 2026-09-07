Torna la Champions League, tornano le grandi notti europee: l'Inter si prepara a iniziare il suo cammino nella massima competizione continentale con un appuntamento affascinante e prestigioso.

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I nerazzurri inaugureranno il proprio percorso nella League Phase sfidando il Real Madrid allo stadio Bernabéu: per la prima volta l'Inter scenderà in campo nello storico impianto madrileno dopo il suo recente rinnovamento.

La partita è in programma martedì 8 settembre alle ore 21:00.

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Dove vedere Real Madrid-Inter

Real Madrid-Inter, gara valida per la prima giornata della Fase Campionato della Champions League 2026/27, si disputerà martedì 8 settembre alle 21:00 allo stadio Bernabéu e sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.