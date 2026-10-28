Venezia-Inter, sfida valida per la 9ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà oggi 28 ottobre alle 18:30

Marco Macca
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VIDEO / Inter-Fiorentina, Calvarese rivela la posizione di Orsato sul contatto Viery-Thuram

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Venezia-Inter, sfida valida per la 9ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà oggi 28 ottobre alle 18:30 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.

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