Secondo impegno europeo per i nerazzurri di Bigica, chiamati a riscattare la sconfitta dell'esordio contro il Real Madrid
VIDEO FCIN1908 / Inter Primavera, Bigica: "Due punti buttati. Bruges? Dobbiamo..."
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
L'Inter U20 si prepara a tornare in campo in Europa, per ripartire dopo la sconfitta rimediata nella prima giornata contro il Real Madrid: i nerazzurri ospiteranno il Club Brugge al KONAMI Women & Talent Center nella sfida valida per la seconda giornata della Youth League 2026/27, in programma martedì 13 ottobre alle ore 15:00.
Il match sarà trasmesso in diretta streaming su inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra, su Inter TV e sul canale FAST Inter 24/7.
(inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
CaughtOffside - Diouf, Chelsea e Arsenal sfidano PSG e Barcellona. Ma altro che 30 mln: ora costa...
Conferenze stampa
Inter-Club Brugge, Sommer: "Partita speciale per me. Quando oggi sono entrato a San Siro..."
Mercato Inter
Inter, dal bilancio ufficiale emergono tutte le cifre: Diouf, Bonny, Akanji, Stankovic e le sorprese
Mercato Inter
FCINTER1908 / Barella, dai 37 mln dell'accordo col Cagliari ai 52,2: come è cresciuto il costo
La societa
UFFICIALE - Inter, bilancio a +22,7 mln. Ricavi 518 mln, costi -20 mln. Interessi giù del 50%!
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti