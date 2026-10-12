Secondo impegno europeo per i nerazzurri di Bigica, chiamati a riscattare la sconfitta dell'esordio contro il Real Madrid

Fabio Alampi
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L'Inter U20 si prepara a tornare in campo in Europa, per ripartire dopo la sconfitta rimediata nella prima giornata contro il Real Madrid: i nerazzurri ospiteranno il Club Brugge al KONAMI Women & Talent Center nella sfida valida per la seconda giornata della Youth League 2026/27, in programma martedì 13 ottobre alle ore 15:00.

Real Madrid v FC Internazionale - UEFA Youth League 2026/27
Getty Images

Il match sarà trasmesso in diretta streaming su inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra, su Inter TV e sul canale FAST Inter 24/7.

(inter.it)

Real Madrid v FC Internazionale - UEFA Youth League 2026/27

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