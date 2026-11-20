Sarà sufficiente esibire al personale di controlleria il titolo d'accesso (biglietto o abbonamento) per la partita: lo annuncia l'Atalanta
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Atalanta BC comunica che, grazie all’accordo economico raggiunto con ATB, a partire dalla gara contro l’Inter, in programma domenica 22 novembre alle 20.45, e per tutte le successive partite casalinghe di Serie A Enilive 2026/27, i possessori di un titolo d’accesso alla New Balance Arena potranno usufruire gratuitamente, nel giorno della partita, dell’intera rete del trasporto pubblico locale gestita da ATB. La stessa agevolazione sarà prevista anche in occasione della gara degli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2026/27.
A tal fine, sarà sufficiente esibire al personale di controlleria il titolo d'accesso (biglietto o abbonamento) per la partita prevista per quel giorno. Per ogni ulteriore informazione sulle linee ATB è possibile consultare il sito www.atb.bergamo.it.
ZTL STADIO ATALANTASi ricorda che la ZTL stadio sarà attiva 2 ore prima e mezz’ora dopo l’inizio della partita. Per maggiori info consultare il sito del Comune di Bergamo: www.comune.bg.it.
(atalanta.it)
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