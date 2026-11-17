Champions League, disponibili i biglietti per la partita in programma martedì 19 gennaio alle 21:00
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L'Inter affronterà il Liverpool nella quarta partita casalinga della League Phase di UEFA Champions League, in programma martedì 19 gennaio 2027 alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza.
La vendita sarà divisa in più fasi. Le priorità sono riservate ad abbonati, Soci Inter Club, a chi ha acquistato un biglietto per una delle prime tre partite casalinghe della League Phase e agli iscritti a INTERISTA. In ogni fase sarà possibile acquistare fino a un massimo di 4 biglietti.
Per accedere alle fasi di vendita anticipata bisognerà essere iscritti a INTERISTA, il programma di loyalty del Club, e aver associato correttamente al proprio profilo su inter.it la tessera Siamo Noi (con l'abbonamento caricato) o la tessera socio Inter Club.
EVERY DAY, EVEN MORE
INTERISTA, il programma di loyalty dell'Inter
FASE 1 – ABBONATI FULL
Martedì 17 novembre, dalle ore 12:00 fino a mezzanotte.
La prima fase sarà riservata agli abbonati FULL della stagione 2026/27, che potranno acquistare fino a 4 biglietti aggiuntivi per amici e familiari. Il posto per la partita è già incluso nell'abbonamento FULL; quindi, in questa fase si acquistano solo biglietti aggiuntivi.
FASE 2 – ABBONATI PLUS E SOCI INTER CLUB PLUS
Mercoledì 18 novembre, dalle ore 10:00 alle 15:00.
La vendita sarà riservata agli abbonati PLUS della stagione 2026/27 e ai Soci Inter Club PLUS attivi per la stagione in corso, che potranno acquistare fino a 4 biglietti.
Per i Soci Inter Club: sia l’acquirente che l'intestatario del biglietto dovranno essere soci attivi per la stagione in corso.
FASE 3 – ABBONATI BASE E SOCI INTER CLUB BASE
Mercoledì 18 novembre, dalle ore 16:00 fino a mezzanotte.
In questa fase potranno accedere alla vendita anche gli abbonati BASE della stagione 2026/27 e i Soci Inter Club BASE attivi per la stagione in corso, fino a 4 biglietti. Anche in questa fase, per i Soci Inter Club, sia l’acquirente che l'intestatario del biglietto dovranno essere soci attivi.
FASE 4 – PROMO UCL: ACQUIRENTI DELLE PRIME TRE PARTITE DI LEAGUE PHASE
Giovedì 19 novembre, dalle ore 10:00 alle 15:00.
Questa fase è riservata a chi ha acquistato un biglietto per almeno una delle prime tre partite casalinghe della League Phase: Inter-Club Brugge, Inter-Shakhtar e Inter-Stoccarda
Per Inter-Stoccarda varranno i biglietti acquistati entro la mezzanotte di lunedì 16 novembre.
Come accedere alla vendita riservata
Per accedere a questa fase bisognerà inserire il sigillo fiscale del biglietto di una delle tre partite, seguendo le indicazioni su inter.it/tickets. Vi consigliamo di tenerlo a portata di mano al momento dell'acquisto.
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Il sigillo fiscale si trova sul PDF del biglietto o sul ticket caricato nel wallet dello smartphone.
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Il biglietto si può recuperare e scaricare in qualsiasi momento dalla mail di conferma ricevuta dopo l'ordine, oppure dalla sezione My Tickets del proprio account su inter.it.
FASE 5 – LOYALTY "INTERISTA"
Giovedì 19 novembre, dalle ore 16:00 fino a mezzanotte.
La vendita sarà riservata a tutti gli iscritti al programma loyalty INTERISTA, che potranno acquistare fino a 4 biglietti per sé e per i propri amici nerazzurri.
VENDITA LIBERA
Da venerdì 20 novembre, ore 12:00
La vendita sarà aperta a tutti su inter.it/tickets, fino all'esaurimento dei posti disponibili.
Dallo stesso giorno saranno attivi anche i punti vendita Vivaticket e il Ticket Corner dell’Inter Store Castello (scopri gli orari qui).
I biglietti per Inter-Liverpool
CAMBIO UTILIZZATORE
Il biglietto a tariffa PLUS comprende un cambio utilizzatore incluso nel prezzo. Il biglietto a tariffa BASE si può cedere a un costo variabile in base alla partita. Il costo è indicato nelle informazioni aggiuntive della partita e durante l'acquisto del biglietto. Se consentito, il cambio utilizzatore si potrà fare una sola volta, a partire da 24 ore prima della partita. Non sarà invece possibile per i titoli di Secondo Verde. Vi consigliamo di controllare regolarmente la pagina inter.it/tickets per eventuali aggiornamenti.
MERCATO SECONDARIO
Il Club invita tutti i tifosi a diffidare delle offerte sul mercato secondario, come i siti di annunci tra privati o di secondary ticketing. Si rischia di acquistare biglietti che non permettono l'ingresso allo stadio, o di essere vittime di vere e proprie frodi. L'unico canale di vendita autorizzato è il sito ufficiale inter.it.
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