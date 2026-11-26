I tifosi nerazzurri potranno acquistare i biglietti per il settore ospiti di Borussia Dortmund-Inter: i dettagli
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I tifosi nerazzurri potranno acquistare i biglietti per il settore ospiti di Borussia Dortmund-Inter, gara di UEFA Champions League in programma mercoledì 9 dicembre 2026 alle ore 21:00 al BVB Stadion di Dortmund. La vendita prenderà il via alle ore 16:00 di giovedì 26 novembre e si articolerà in tre fasi, fino a esaurimento dei posti disponibili.
I biglietti messi a disposizione sono per posti in piedi, al prezzo di 18,50€ ciascuno.
FASE 1 | ABBONATI
Dalle ore 16:00 di giovedì 26 novembre alle ore 11:00 di venerdì 27 novembre, la vendita sarà riservata a tutti gli abbonati alla stagione 2026/27.
FASE 2 | SOCI INTER CLUB
Dalle ore 11:00 alle ore 17:00 di venerdì 27 novembre, gli eventuali biglietti ancora disponibili saranno riservati ai Soci Inter Club attivi per la stagione 2026/27.
FASE 3 | LOYALTY INTERISTA
A partire dalle ore 17:00 di venerdì 27 novembre, la vendita degli eventuali biglietti residui sarà riservata a tutti gli iscritti al programma Loyalty INTERISTA.
COME ACQUISTARE I BIGLIETTI
Per procedere all’acquisto sarà necessario per tutti essere iscritti al programma di Loyalty del Club “INTERISTA” ed aver associato la propria tessera Siamo Noi o Inter Club al profilo.
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