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L'Inter affronterà il Liverpool nella quarta partita casalinga della League Phase di UEFA Champions League, in programma martedì 19 gennaio 2027 alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza. La vendita sarà divisa in più fasi. Le priorità sono riservate ad abbonati, Soci Inter Club, a chi ha acquistato un biglietto per una delle prime tre partite casalinghe della League Phase e agli iscritti a INTERISTA. In ogni fase sarà possibile acquistare fino a un massimo di 4 biglietti. Per accedere alle fasi di vendita anticipata bisognerà essere iscritti a INTERISTA, il programma di loyalty del Club, e aver associato correttamente al proprio profilo su inter.it la tessera Siamo Noi (con l'abbonamento caricato) o la tessera socio Inter Club.

FASE 1 – ABBONATI FULL

Martedì 17 novembre, dalle ore 12:00 fino a mezzanotte.

La prima fase sarà riservata agli abbonati FULL della stagione 2026/27, che potranno acquistare fino a 4 biglietti aggiuntivi per amici e familiari. Il posto per la partita è già incluso nell'abbonamento FULL; quindi, in questa fase si acquistano solo biglietti aggiuntivi.

FASE 2 – ABBONATI PLUS E SOCI INTER CLUB PLUS

Mercoledì 18 novembre, dalle ore 10:00 alle 15:00.

La vendita sarà riservata agli abbonati PLUS della stagione 2026/27 e ai Soci Inter Club PLUS attivi per la stagione in corso, che potranno acquistare fino a 4 biglietti. Per i Soci Inter Club: sia l’acquirente che l'intestatario del biglietto dovranno essere soci attivi per la stagione in corso.

FASE 3 – ABBONATI BASE E SOCI INTER CLUB BASE

Mercoledì 18 novembre, dalle ore 16:00 fino a mezzanotte.

In questa fase potranno accedere alla vendita anche gli abbonati BASE della stagione 2026/27 e i Soci Inter Club BASE attivi per la stagione in corso, fino a 4 biglietti. Anche in questa fase, per i Soci Inter Club, sia l’acquirente che l'intestatario del biglietto dovranno essere soci attivi.

FASE 4 – PROMO UCL: ACQUIRENTI DELLE PRIME TRE PARTITE DI LEAGUE PHASE

Giovedì 19 novembre, dalle ore 10:00 alle 15:00.

Questa fase è riservata a chi ha acquistato un biglietto per almeno una delle prime tre partite casalinghe della League Phase: Inter-Club Brugge, Inter-Shakhtar e Inter-Stoccarda

Per Inter-Stoccarda varranno i biglietti acquistati entro la mezzanotte di lunedì 16 novembre.

Come accedere alla vendita riservata

Per accedere a questa fase bisognerà inserire il sigillo fiscale del biglietto di una delle tre partite, seguendo le indicazioni su inter.it/tickets. Vi consigliamo di tenerlo a portata di mano al momento dell'acquisto.

Il sigillo fiscale si trova sul PDF del biglietto o sul ticket caricato nel wallet dello smartphone.

Il biglietto si può recuperare e scaricare in qualsiasi momento dalla mail di conferma ricevuta dopo l'ordine, oppure dalla sezione My Tickets del proprio account su inter.it.

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FASE 5 – LOYALTY "INTERISTA"

Giovedì 19 novembre, dalle ore 16:00 fino a mezzanotte.

La vendita sarà riservata a tutti gli iscritti al programma loyalty INTERISTA, che potranno acquistare fino a 4 biglietti per sé e per i propri amici nerazzurri.

VENDITA LIBERA

Da venerdì 20 novembre, ore 12:00

La vendita sarà aperta a tutti su inter.it/tickets, fino all'esaurimento dei posti disponibili.