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Dopo le due gare di San Siro contro Club Brugge e Shakhtar Donetsk torneranno anche le trasferte europee per l'Inter: i nerazzurri voleranno a Rotterdam per affrontare il Feyenoord nella sfida in programma martedì 3 novembre alle ore 21:00. Di seguito tutte le informazioni per l'acquisto dei biglietti del settore ospiti, riservato ai tifosi interisti:

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COME ACQUISTARE I BIGLIETTI

I tifosi nerazzurri potranno acquistare i biglietti per il settore ospiti di Feyenoord-Inter, a partire dalle ore 15:00 di mercoledì 14 ottobre, esclusivamente online su trasferte.inter.it . Per procedere all'acquisto sarà necessario come requisito fondamentale per tutti essere iscritti al programma di Loyalty del Club, INTERISTA ed aver associato la propria tessera Siamo Noi o Inter Club al profilo.

È attualmente aperta fino alla mezzanotte tra venerdì e sabato l'ultima fase di vendita per la trasferta di Rotterdam, riservata agli iscritti al programma di Loyalty INTERISTA: si sono già concluse le fasi dedicate agli Abbonati 2026/27 e ai Soci Inter Club 2026/27. FASE 3 | ISCRITTI LOYALTY INTERISTA In caso di disponibilità residue l'ultima fase di vendita sarà attiva dalle ore 15:00 di venerdì 16 ottobre fino alla mezzanotte: tutti i tifosi iscritti al programma di Loyalty INTERISTA potranno acquistare i biglietti per Feyenoord-Inter.

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