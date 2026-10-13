Dopo le due gare di San Siro contro Club Brugge e Shakhtar Donetsk torneranno anche le trasferte europee per l'Inter: i nerazzurri voleranno a Rotterdam per affrontare il Feyenoord nella sfida in programma martedì 3 novembre alle ore 21:00.

Di seguito tutte le informazioni per l'acquisto dei biglietti del settore ospiti, riservato ai tifosi interisti:

COME ACQUISTARE I BIGLIETTI

I tifosi nerazzurri potranno acquistare i biglietti per il settore ospiti di Feyenoord-Inter, a partire dalle ore 15:00 di mercoledì 14 ottobre, esclusivamente online su trasferte.inter.it. Per procedere all'acquisto sarà necessario come requisito fondamentale per tutti essere iscritti al programma di Loyalty del Club, INTERISTA ed aver associato la propria tessera Siamo Noi o Inter Club al profilo.

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FASE 1 | ABBONATI 2026/27

FASE 2 | SOCI INTER CLUB 2026/27

La prima fase di vendita sarà attiva dalle 15:00 di mercoledì 14 ottobre fino alla mezzanotte e sarà riservata agli Abbonati per la stagione 2026/27.La seconda fase di vendita sarà riservata ai Soci Inter Club per la stagione 2026/27: questa fase prenderà il via giovedì 15 ottobre alle 15:00 e sarà attiva fino alla mezzanotte.

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FASE 3 | ISCRITTI LOYALTY INTERISTA

In caso di disponibilità residue l'ultima fase di vendita sarà attiva dalle ore 15:00 di venerdì 16 ottobre fino alla mezzanotte: tutti i tifosi iscritti al programma di Loyalty INTERISTA potranno acquistare i biglietti per Feyenoord-Inter

La disponibilità dei biglietti per la trasferta di Rotterdam è limitata: ogni singolo Abbonato, Socio Inter Club o iscritto alla Loyalty avrà la possibilità di acquistare un unico tagliando, al prezzo di 50€.

Le modalità di ritiro del biglietto verranno comunicate nei giorni a ridosso della gara.

(Fonte: Inter.it)