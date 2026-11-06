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Dopo il successo in Champions League contro il Feyenoord, l'Inter ritrova subito San Siro: i nerazzurri scendono in campo contro il Como nell'11ª giornata di Serie A. Si gioca domenica 8 novembre alle 18:00.

La sfida del Meazza chiuderà un periodo ricco di impegni per i nerazzurri: Inter-Como, ultima partita prima della sosta del campionato, sarà un appuntamento affascinante, al quale i tifosi interisti parteciperanno con il consueto entusiasmo: la partita viaggia spedita verso il sold out. Gli ultimi biglietti disponibili per Inter-Como sono disponibili su inter.it/tickets grazie alla rivendita dedicata agli Abbonati FULL.

Domenica 8 novembre sarà in vigore la Determinazione dell’ONMS 40/2026, per la quale i residenti in provincia di Como avranno la possibilità di acquistare solo i biglietti del settore ospiti.

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INTER LIVE SHOW

Il pre-partita di San Siro sarà ancora una volta ricco di intrattenimento e momenti imperdibili con l’Inter Live Show presentato da Daniele Battaglia e Mirko Mengozzi. Lo show accompagnerà i tifosi dall’apertura dei cancelli fino al fischio d’inizio: sul palco si alterneranno giochi, musica con il DJ e tante attività pensate per coinvolgere il pubblico per rendere unica l’attesa verso Inter-Como. Sarà inoltre attivo il live entertainment su maxischermo tramite QR code: una nuova possibilità per coinvolgere maggiormente i tifosi, rendendoli parte attiva dello spettacolo di San Siro. Il pubblico potrà scattarsi fotografie da trasmettere al maxischermo, essere coinvolto con divertenti fan cam, scegliere le tracce musicali preferite per caricare la squadra e partecipare a speciali quiz.

Come di consueto si terrà anche il concorso dedicato ai tifosi nerazzurri, con in palio le maglie gara dell’Inter. Partecipare è semplice e gratuito: sarà possibile farlo entro un’ora dal calcio d’inizio, con la premiazione che avverrà direttamente sul palco a bordocampo, regalando ai vincitori un’esperienza ancora più speciale nel cuore del Meazza.

LIGHT SHOW POWERED BY ENEL

Tra le tante attività previste nel pre partita di Inter-Como, i tifosi potranno iniziare a vivere le emozioni della gara attraverso lo speciale Light Show powered by Enel, match sponsor della sfida di San Siro. Uno spettacolo imperdibile, che permetterà al pubblico nerazzurro di entrare fin da subito nel clima partita partecipando in prima persona: i tifosi sono chiamati a diventare protagonisti, prendendo parte attraverso le torce dei propri smartphone allo speciale Light Show powered by Enel. Per farlo basterà inquadrare i QR code che saranno trasmessi sui maxischermi dello stadio: tutti i tifosi interessati potranno anche partecipare cliccando su questo link .

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IMPORTANTI INFORMAZIONI PER L'ACCESSO A SAN SIRO

L'apertura dei cancelli per Inter-Como è in programma alle ore 16:00 . Considerato il grande afflusso previsto si raccomanda a tutti i tifosi di presentarsi allo stadio a ridosso dell'orario di apertura dei cancelli.

Si ricorda a tutti i tifosi che è severamente vietato fumare all'interno dell'impianto. Inoltre è vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley, apparecchi fotografici professionali, aste per selfie e computer portatili. In caso di pioggia sarà consentito l'ingresso solo agli ombrelli portatili e senza punta. In caso di mancato rispetto del regolamento, verrà applicato il codice di condotta .

LA NUOVA NUMERAZIONE DEGLI INGRESSI

La numerazione degli ingressi dello stadio è stata modificata: non sono più presenti gli ingressi dal 7 al 10 . Sul lato ovest della cancellata, in corrispondenza dei settori rossi, non sono più previsti ingressi: queste aree saranno utilizzate esclusivamente come uscite di emergenza e potranno essere aperte durante il deflusso al termine della partita.