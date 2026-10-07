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Un appuntamento tradizionale e imperdibile, che si ripete di anno in anno: in occasione di Inter-Genoa, gara valida per la 13ª giornata di Serie A in programma sabato 28 novembre alle 20:45 a San Siro, torna la partita speciale dedicata agli Inter Club per il girone d'andata.

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Sarà una serata di festa per celebrare il mondo Inter Club, da trascorrere in compagnia della squadra nerazzurra per un match che si giocherà in una fase importante della stagione: per questo motivo, la prima fase di vendita sarà riservata esclusivamente ai Soci attivi alla stagione 26-27.

FASE INTER CLUB

Dalle ore 12:00 di giovedì 8 ottobre la vendita sarà riservata in esclusiva ai Soci Inter Club attivi alla stagione 26-27, sia BASE che PLUS, che potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti per sé stessi e altri soci attivi su inter.it/tickets.

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VENDITA LIBERA

Dalle ore 12:00 di venerdì 16 ottobre prenderà il via la vendita libera dei biglietti residui. Tutti i tifosi nerazzurri potranno acquistare il proprio posto per assistere alla sfida di San Siro. Gli abbonati FULL e PLUS e i Soci Inter Club potranno continuare ad acquistare i biglietti a prezzo agevolato, usufruendo del benefit a loro riservato.