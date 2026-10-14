GUARRO e PACE EP24: Inter-Bruges da vergognarsi. Inaccettabile mandare Bonny e Bisseck nel post

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Il mese di ottobre si concluderà con uno degli appuntamenti più attesi della stagione per i tifosi dell'Inter: sabato 31 ottobre alle ore 20:45 andrà in scena a San Siro il primo derby stagionale contro il Milan, che si giocherà in casa dei rossoneri. I tifosi nerazzurri potranno acquistare i biglietti per assistere al derby nel Secondo Anello Verde, settore storicamente dedicato agli interisti. I biglietti saranno disponibili al costo di 49€ (a cui si sommeranno le commissioni Vivaticket) su vivaticket.com .

Come di consueto, sono previste quattro fasi di vendita: dalla prima, dedicata agli abbonati del Secondo Anello Verde nella stagione 2026/27, fino alla vendita per i possessori di tessera Siamo Noi. Si informano i tifosi che i biglietti verranno caricati sulla tessera Siamo Noi, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio, insieme a un documento di identità valido. Inoltre, non sarà consentito il cambio utilizzatore. Ecco nel dettaglio le fasi di vendita.

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FASE 1 | Abbonati Secondo Verde Serie A 2026/27

Dalle ore 12:00 alla mezzanotte di mercoledì 14 ottobre, tutti gli abbonati di secondo verde (BASE, PLUS e FULL) potranno acquistare un biglietto per sé stessi, utilizzando la tessera Siamo Noi su cui è presente l’abbonamento. Si ricorda che il biglietto verrà caricato sulla stessa, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio.

FASE 2 | Tutti gli abbonati alla Serie A 2026/27

Dalle ore 12:00 alla mezzanotte di giovedì 15 ottobre, la vendita sarà estesa a tutti gli abbonati alla Serie A 2026/27 (BASE, PLUS e FULL) di qualsiasi settore, che potranno acquistare un biglietto per sé stessi, utilizzando la tessera Siamo Noi su cui è presente l’abbonamento. Si ricorda che il biglietto verrà caricato sulla stessa, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio.

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FASE 3 | Soci Inter Club 2026/27 con tessera Siamo Noi

Dalle ore 12:00 di venerdì 16 ottobre alla mezzanotte di domenica 18 ottobre, la vendita sarà estesa a tutti i soci Inter Club 2026/27 (attivi entro mercoledì 14 ottobre compreso) titolari di una tessera Siamo Noi attiva e consegnata, sottoscritta entro il 13 ottobre. Si ricorda che il biglietto verrà caricato sulla stessa, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio.

FASE 4 | Titolari tessera Siamo Noi attiva e consegnata

Dalle ore 12:00 di lunedì 19 ottobre potranno accedere alla vendita anche tutti i titolari di una tessera Siamo Noi attiva e consegnata, sottoscritta entro il 13 ottobre. Si ricorda che il biglietto verrà caricato sulla stessa, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio.