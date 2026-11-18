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Una partita speciale, in uno scenario a noi molto familiare: l’EA Sports FC Supercup torna a disputarsi a San Siro dopo quasi cinque anni e metterà in palio il primo trofeo della stagione. L'Inter affronterà la Lazio al Meazza martedì 22 dicembre alle 21:00: l'obiettivo sarà quello di conquistare l’EA Sports FC Supercup 2026/27, assegnata in gara unica. Una serata che si preannuncia spettacolare per tutto il pubblico nerazzurro, chiamato a riempire lo stadio per spingere l’Inter a raggiungere un nuovo traguardo, conquistando un trofeo prestigioso come la Supercoppa Italiana, giunta alla sua 39ª edizione.

I biglietti per la sfida di martedì 22 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza saranno disponibili solo in formato digitale su smartphone con QR code. Si potranno acquistare esclusivamente su Vivaticket. Per acquistare bisogna accedere alla piattaforma, registrarsi (se non si ha già un account) e completare l'ordine.

Biglietti Supercoppa, i settori riservati ai tifosi dell'Inter

Ai sostenitori dell'Inter sono riservati i settori Verde, suddivisi in questo modo:

1° Verde – ingresso 4

2° Verde – ingresso 2

3° Verde – ingresso 3

1° Arancio Laterale lato Verde – ingresso 1

2° Arancio Laterale lato Verde – ingresso 1

1°, 2° e 3° Rosso Laterale lato Verde – ingressi 5-6

San Siro

Biglietti Supercoppa, le fasi di vendita

Mercoledì 18 novembre, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, la vendita è riservata agli abbonati Serie A 2026/27 di Secondo Verde. Ciascuno potrà acquistare fino a 4 biglietti in secondo Verde, a condizione che tutti gli intestatari siano abbonati di Secondo Verde.

FASE 2 – TUTTI GLI ABBONATI SERIE A 2026/27Da mercoledì 18 novembre dalle ore 15:00 alle 23:59 si aggiungono tutti gli abbonati Serie A 2026/27, compresi quelli di Secondo Verde. Ciascuno potrà acquistare fino a 4 biglietti in qualsiasi settore dello stadio, a condizione che tutti gli intestatari siano abbonati.

In entrambe le fasi, per ogni biglietto bisogna inserire nel campo codice coupon il numero della tessera Siamo Noi (12 cifre), seguito da "-" e dalla data di nascita in formato GGMMAAAA (es.: 007000000000-GGMMAAAA).

FASE 3 – SOCI INTER CLUB PLUS 2026/27Da giovedì 19 novembre dalle ore 12:00 alle 23:59 si aggiungono i soci Inter Club PLUS 2026/27 attivi al 17 novembre compreso. Ciascuno potrà acquistare fino a 4 biglietti, a condizione che tutti gli intestatari siano soci Inter Club PLUS.

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FASE 4 – SOCI INTER CLUB BASE 2026/27Da venerdì 20 novembre dalle ore 12:00 alle 23:59, in base alla disponibilità, si aggiungono i soci Inter Club BASE 2026/27 attivi al 17 novembre compreso. Ciascuno potrà acquistare fino a 4 biglietti, a condizione che tutti gli intestatari siano soci Inter Club BASE.

Nelle fasi 3 e 4, per ogni biglietto bisogna inserire nel campo codice coupon il numero della tessera Inter Club, seguito da "-" e dalla data di nascita in formato GGMMAAAA (es.: S0000000000-GGMMAAAA).

VENDITA LIBERALa vendita libera degli eventuali biglietti residui partirà mercoledì 2 dicembre alle ore 12:00 e sarà riservata a chi paga con Bancomat Pay. Da giovedì 3 dicembre alle ore 12:00 si potrà pagare con tutti i metodi di pagamento.

PERSONE CON DISABILITÀDa mercoledì 9 dicembre alle ore 12:00 e fino a esaurimento posti, i tifosi con certificato di invalidità al 100% che necessitano di assistenza continua (la condizione deve essere indicata sul certificato) potranno richiedere i biglietti a loro riservati. L'accompagnatore deve essere maggiorenne.

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Biglietti Supercoppa Inter-Lazio, i prezzi

Tutti i biglietti si possono acquistare solo su Vivaticket.com, previo login. Il cambio utilizzatore non è consentito. I biglietti saranno disponibili solo in formato digitale su smartphone con QR code. Consigliamo di arrivare allo stadio con la batteria dello smartphone carica, in quanto nelle biglietterie non sarà possibile richiedere la stampa dei titoli d’accesso.

Di seguito i prezzi stabiliti dalla Lega Serie A:

Poltroncina Rossa Centrale (P-R) € 350

Poltroncina Rossa (O-S) € 250

Poltroncina Rossa (N-T) € 220

Primo Rosso Centrale (B-M-H-V) € 190

Primo Rosso (A-L-I-Z) € 170

Primo Rosso Laterale € 135

Tribuna Arancio Centrale (160-162) € 250

Poltroncina Arancio Centrale X € 230

Poltroncina Arancio Centrale (161-159) € 210

Tribuna Arancio Centrale (164-158) € 190

Poltroncina Arancio (163-157) € 170

Primo Arancio (155-156-165-166) € 150

Primo Arancio Laterale € 110

Primo Verde € 90

Secondo Rosso Centrale € 140

Secondo Rosso € 120

Secondo Rosso Laterale € 90

Secondo Arancio Centrale € 130

Secondo Arancio € 110

Secondo Arancio Laterale € 80

Secondo Verde € 50

Terzo Rosso Centrale € 50

Terzo Rosso Laterale € 45

Terzo Verde € 40

Bambini sotto i 5 anni (non compiuti): ingresso gratuito senza diritto di posto. Il titolo di accesso va ritirato il giorno della partita presso le biglietterie Nord, Sud e Ovest dello stadio, mostrando un documento del bambino.

Persone con disabilità al 100% con accompagnatore € 50. Tutte le informazioni sono disponibili su personecondisabilita.inter.it

(Fonte: Inter.it)