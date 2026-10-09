Dopo tre settimane dedicate agli impegni delle Nazionali torna finalmente il campionato: sabato 10 ottobre alle 18:00 l'Inter scende in campo a San Siro per affrontare il Parma nella gara valida per la 6ª giornata della Serie A 2026/27.

Inter-Parma si avvia velocemente verso il sold out: gli ultimi biglietti per assistere alla sfida sono disponibili sul sito del club nerazzurro grazie alla rivendita dedicata agli Abbonati.

Si preannuncia una serata speciale al Meazza, che riabbraccia il pubblico nerazzurro dopo quasi un mese dall'ultima volta: diverse le attività in programma che coinvolgeranno direttamente i tifosi interisti prima dell'inizio della partita.

IMPORTANTI INFORMAZIONI PER L'ACCESSO A SAN SIRO

L'apertura dei cancelli per Inter-Parma è in programma alle ore 16:00. Considerato il grande afflusso previsto si raccomanda a tutti i tifosi di presentarsi allo stadio a ridosso dell'orario di apertura dei cancelli.

Si ricorda a tutti i tifosi che è severamente vietato fumare all'interno dell'impianto: in caso di mancato rispetto del regolamento, verrà applicato il codice di condotta.

Getty Images

LA NUOVA NUMERAZIONE DEGLI INGRESSI

La numerazione degli ingressi dello stadio è stata modificata: non sono più presenti gli ingressi dal 7 al 10. Sul lato ovest della cancellata, in corrispondenza dei settori rossi, non sono più previsti ingressi: queste aree saranno utilizzate esclusivamente come uscite di emergenza e potranno essere aperte durante il deflusso al termine della partita.

Le persone con disabilità potranno accedere allo stadio attraverso la PC4, situata a fianco dell'ingresso 11.

Getty Images

INGRESSI CONSIGLIATI E OBBLIGATORI

Sul proprio titolo di accesso ogni spettatore troverà indicato l’ingresso consigliato per accedere allo stadio. Nella maggior parte dei casi si tratta di un’indicazione e non di un ingresso obbligatorio: gli spettatori potranno utilizzare anche gli altri ingressi disponibili, scegliendo eventualmente quello con la coda più scorrevole.

Fanno eccezione tre ingressi, che sono obbligatori ed esclusivi:

Ingresso 2: obbligatorio per i titoli di accesso al Secondo Verde;

Ingresso 3: obbligatorio per i titoli di accesso al Terzo Verde;

Ingresso 15 bis: obbligatorio ed esclusivo per i titoli di accesso al Terzo Blu – settore ospiti.

Getty Images

COME RAGGIUNGERE SAN SIRO

Il nuovo assetto degli ingressi, determinato dall'allestimento del cantiere all'interno del quale verrà costruito il nuovo stadio, sarà operativo già a partire dalla prima giornata di campionato. Per questo motivo i parcheggi destinati alle auto sono stati ridotti e nel corso della stagione andranno progressivamente a diminuire.

(Fonte: Inter.it)