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Dopo la trasferta di campionato contro il Bologna, l'Inter ritrova subito San Siro per una nuova notte europea: i nerazzurri scenderanno in campo mercoledì 21 ottobre alle 21:00 contro lo Shakhtar Donetsk nella gara valida per la terza giornata della Fase Campionato della Champions League 2026/27.

Sono ancora disponibili i biglietti per assistere a Inter-Shakhtar: i tifosi possono acquistare i tagliandi sull'apposita sezione all'interno del sito ufficiale dell'Inter. Non solo: mercoledì 21 ottobre, giorno della partita, le biglietterie nei pressi dello stadio saranno aperte a partire dalle ore 18:00.

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Inter-Shakhtar, il light show con le torce

Il Meazza si prepara a vivere un'altra notte europea: diverse le attività in programma per i tifosi nerazzurri. Come già accaduto prima di Inter-Club Brugge, il pubblico interista è chiamato a diventare protagonista prima del calcio d'inizio della gara, partecipando in prima persona con le torce dei propri smartphone allo speciale light show organizzato dal Club. Per farlo basterà inquadrare i QR code che saranno trasmessi sui maxischermi dello stadio: tutti i tifosi interessati potranno anche partecipare cliccando su questo link.

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Inter-Shakhtar, a che ora aprono i cancelli

L'apertura dei cancelli per Inter-Shakhtar Donetsk è in programma alle ore 19:00. Considerato il grande afflusso previsto si raccomanda a tutti i tifosi di presentarsi allo stadio a ridosso dell'orario di apertura dei cancelli.

Si ricorda a tutti i tifosi che è severamente vietato fumare all'interno dell'impianto. Inoltre è vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley, apparecchi fotografici professionali, aste per selfie e computer portatili. In caso di pioggia sarà consentito l'ingresso solo agli ombrelli portatili e senza punta. In caso di mancato rispetto del regolamento, verrà applicato il codice di condotta.

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Ingressi Stadio San Siro

La numerazione degli ingressi dello stadio è stata modificata: non sono più presenti gli ingressi dal 7 al 10. Sul lato ovest della cancellata, in corrispondenza dei settori rossi, non sono più previsti ingressi: queste aree saranno utilizzate esclusivamente come uscite di emergenza e potranno essere aperte durante il deflusso al termine della partita.

Le persone con disabilità potranno accedere allo stadio attraverso la PC4, situata a fianco dell'ingresso 11.

Sul proprio titolo di accesso ogni spettatore troverà indicato l’ingresso consigliato per accedere allo stadio. Nella maggior parte dei casi si tratta di un’indicazione e non di un ingresso obbligatorio: gli spettatori potranno utilizzare anche gli altri ingressi disponibili, scegliendo eventualmente quello con la coda più scorrevole.

San Siro

Fanno eccezione tre ingressi, che sono obbligatori ed esclusivi:

Ingresso 2: obbligatorio per i titoli di accesso al Secondo Verde;

Ingresso 3: obbligatorio per i titoli di accesso al Terzo Verde;

Ingresso 15 bis: obbligatorio ed esclusivo per i titoli di accesso al Terzo Blu – settore ospiti.

(Fonte: Inter.it)