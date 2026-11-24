Nerazzurri in campo alle 21:00 di mercoledì 25 novembre nella quinta giornata della Fase Campionato della Champions League
Dopo la trasferta di campionato contro l'Atalanta, l'Inter ritrova San Siro per una nuova notte europea: i nerazzurri scenderanno in campo mercoledì 25 novembre alle 21:00 contro lo Stoccarda nella gara valida per la quinta giornata della Fase Campionato della UEFA Champions League 2026/27.
Sono ancora disponibili i biglietti per assistere a Inter-Stoccarda: i tifosi possono acquistare i tagliandi su inter.it/tickets. Non solo: mercoledì 25 novembre, giorno della partita, le biglietterie nei pressi dello stadio saranno aperte a partire dalle ore 18:00.
IL LIGHT SHOW CON LE TORCE
Il Meazza si prepara a vivere un'altra notte europea: diverse le attività in programma per i tifosi nerazzurri. Come già accaduto prima di Inter-Club Brugge e Inter-Shakhtar, il pubblico interista è chiamato a diventare protagonista prima del calcio d'inizio della gara, partecipando in prima persona con le torce dei propri smartphone allo speciale light show organizzato dal Club. Per farlo basterà inquadrare i QR code che saranno trasmessi sui maxischermi dello stadio: tutti i tifosi interessati potranno anche partecipare cliccando su questo link.
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