Dopo la trasferta di campionato contro l'Atalanta, l'Inter ritrova San Siro per una nuova notte europea: i nerazzurri scenderanno in campo mercoledì 25 novembre alle 21:00 contro lo Stoccarda nella gara valida per la quinta giornata della Fase Campionato della UEFA Champions League 2026/27.

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Sono ancora disponibili i biglietti per assistere a Inter-Stoccarda: i tifosi possono acquistare i tagliandi su inter.it/tickets . Non solo: mercoledì 25 novembre, giorno della partita, le biglietterie nei pressi dello stadio saranno aperte a partire dalle ore 18:00.

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