Ci siamo, l'Inter è pronta a tornare a San Siro dopo l'esordio europeo in casa del Real Madrid. Lunedì 14 settembre alle 20:45 i nerazzurri affronteranno l'Udinese nell'ultima partita casalinga prima della sosta dedicata agli impegni delle Nazionali.

Gli ultimi posti per assistere al match sono disponibili su inter.it/tickets. Non solo: i tifosi potranno acquistare gli ultimi tagliandi anche il giorno della partita alle biglietterie nei pressi dello stadio, che apriranno alle ore 17:45. Per Inter-Udinese non verrà aperta la consueta rivendita dedicata agli Abbonati.

Si prospetta una serata speciale al Meazza, con diverse attività che coinvolgeranno direttamente il pubblico nerazzurro prima dell'inizio della partita.

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IMPORTANTI INFORMAZIONI PER L'ACCESSO A SAN SIRO

L'apertura dei cancelli per Inter-Udinese è in programma alle ore 18:45. Considerato il grande afflusso previsto si raccomanda a tutti i tifosi di presentarsi allo stadio a ridosso dell'orario di apertura dei cancelli.

Si ricorda a tutti i tifosi che è severamente vietato fumare all'interno dell'impianto: in caso di mancato rispetto del regolamento, verrà applicato il codice di condotta.

LA NUOVA NUMERAZIONE DEGLI INGRESSI

La numerazione degli ingressi dello stadio è stata modificata: non sono più presenti gli ingressi dal 7 al 10. Sul lato ovest della cancellata, in corrispondenza dei settori rossi, non sono più previsti ingressi: queste aree saranno utilizzate esclusivamente come uscite di emergenza e potranno essere aperte durante il deflusso al termine della partita.

Le persone con disabilità potranno accedere allo stadio attraverso la PC4, situata a fianco dell'ingresso 11.

INGRESSI CONSIGLIATI E OBBLIGATORI

Sul proprio titolo di accesso ogni spettatore troverà indicato l’ingresso consigliato per accedere allo stadio. Nella maggior parte dei casi si tratta di un’indicazione e non di un ingresso obbligatorio: gli spettatori potranno utilizzare anche gli altri ingressi disponibili, scegliendo eventualmente quello con la coda più scorrevole.

Fanno eccezione tre ingressi, che sono obbligatori ed esclusivi:

Ingresso 2: obbligatorio per i titoli di accesso al Secondo Verde;

Ingresso 3: obbligatorio per i titoli di accesso al Terzo Verde;

Ingresso 15 bis: obbligatorio ed esclusivo per i titoli di accesso al Terzo Blu – settore ospiti.

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COME RAGGIUNGERE SAN SIRO

Il nuovo assetto degli ingressi, determinato dall'allestimento del cantiere all'interno del quale verrà costruito il nuovo stadio, sarà operativo già a partire dalla prima giornata di campionato. Per questo motivo i parcheggi destinati alle auto sono stati ridotti e nel corso della stagione andranno progressivamente a diminuire.

La scelta del mezzo pubblico consigliato varia in base al settore di appartenenza:

Settori Arancio, Verde e Rosso: si consiglia di utilizzare la metropolitana M1 (linea rossa) e scendere alla fermata Lotto.

Settori Arancio, Blu e Rosso: è possibile utilizzare la metropolitana M5 (linea lilla), scendendo al capolinea San Siro Stadio, oppure il tram 16, con fermata Stadio Meazza.

(Fonte: Inter.it)