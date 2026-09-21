Le nerazzurri di Sassarini sono pronte per lo storico esordio nella massima competizione europea
VIDEO / Vigilia di Champions League: il riscaldamento della squadra nerazzurra in vista di Inter-Häcken
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Una notte straordinare, una partita che segna un nuovo capitolo nella storia dell'Inter Women: dopo l'impresa contro il Wolfsburg nel terzo turno di qualificazione, le nerazzurre di David Sassarini sono pronte a scendere in campo per la 1ª giornata della UEFA Women's Champions League. Martedì 22 settembre 2026 alle ore 18:45, allo stadio Brianteo di Monza, l'Inter affronterà il BK Häcken FF in una sfida da vivere insieme a tutti i tifosi interisti.
Alle ore 16:00 di giovedì 17 settembre inizierà la vendita dei biglietti di Inter-Häcken su Vivaticket e punti vendita Vivaticket.
Le biglietterie allo Stadio Brianteo saranno aperte il giorno gara a partite dalle 15:45, tre ore prima del calcio d'inizio e chiuderanno alle ore 18:30.
Per l'occasione saranno disponibili tariffe speciali pensate per permettere a tutti di sostenere le Inter Women in una serata europea da non perdere.
PREZZI
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Tribuna d'Onore: 10 €
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Tribuna Ovest: 5 €
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Biglietti a 1 € per: - Abbonati 2026/27 - Soci Inter Club - Under 18 - Donne
(inter.it)
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