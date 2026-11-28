In un parapiglia in area, e vicino c'era pure Curtis Jones, Barella è volato a terra. Un tocco leggero che però ha fatto inciampare il centrocampista italiano. L'arbitro ha indicato il dischetto e il VAR (che aveva un minuto prima annullato per fuorigioco millimetrico la rete del tre a zero di Dimarco) ha evidentemente confermato la sua scelta. Sul dischetto è andato Sucic e ha segnato di nuovo (il terzo rigore in tre partite).

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Luca Marelli, su DAZN, ha detto la sua sull'episodio: «C'è un leggerissimo tocco con la punta del piede di Barella sulla gamba del difensore del Genoa, ma è pochissimo per dare un calcio di rigore. Probabilmente lo confermeranno perché un minimo il tocco c'è stato, ma a mio parere il rigore non c'è».

(Fonte: DAZN)