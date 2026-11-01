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Ottavo derby consecutivo senza vittorie per l'Inter, che perde 3-1 contro il Milan al termine di una gara interpretata malissimo. Per Tuttosport i peggiori in campo sono Barella ("Gli manca sempre un tempo; a suon di toccare troppo il pallone un errore lo commette: la punizione da cui nasce il 3-1 è tutta colpa sua. Nella ripresa ha la palla per riaprire il match, ma si fa riprendere da Pavlovic") e Carlos Augusto ("L'uomo più in forma dell'Inter si fa subito uccellare da Moreira sull'azione dell'1-0. Il primo tempo è di fatica, il belga è imprendibile. Nella ripresa sbaglia di testa il possibile 3-2"). Si salvano solo Akanji, Bastoni e Calhanoglu.

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Martinez 5; Bisseck 5 (37' st Bonny sv), Akanji 6,5, Bastoni 6,5 (37' st Dimarco sv); Spence 5, Barella 4,5 (37' st Esposito sv), Calhanoglu 6 (27' st Zielinski 5,5), Carlos Augusto 4,5; Diouf 5 (27' st Mkhitaryan 5,5), Sucic 5; Thuram 5,5. Chivu 5.