Chivu lo ha detto in conferenza stampa. "Niente titoloni sul portiere perché Josep Martinez non è un problema e non lo sarà mai". Difesa da ufficio e comunque spassionata dell'allenatore dell'Inter nei confronti del portiere che, dopo l'errore con il Real, ne fa un altro contro l'Udinese.

Il Corriere dello Sport non gli regala titoli ma gli dà 4.5 in pagella. "Pigro sul primo gol, molle sul secondo. Non la miglior prova possibile dopo quanto accaduto a Madrid", il giudizio sul portiere che alla fine incassa tre gol.

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Sugli scudi Barella, manco a dirlo. Con la fascia al braccio sfodera una prestazione che il Corriere dello Sport premia con un 8. "Senza Calhanoglu e Lautaro la squadra si aggrappa ancora di più alla sua leadership e qualità. Il gol del 2-2 se lo inventa lui, rubando palla sulla trequarti e trafiggendo poi Okoye dopo aver saltato Ebosse come un birillo. Illumina a tutto campo" e d'immenso tutta l'Inter.

Punti di riferimento per l'Inter

Appena sotto di mezzo voto CarlosAugusto: "Ancora titolare al posto di Dimarco, sfodera una staffilata di sinistro che scomoda paragoni importanti", si legge. A centrocampo spicca nelle pagelle del quotidiano sportivo il 5.5 a Zielinski che gioca al posto dell'infortunato Calhanoglu: "Chivu senza il suo regista titolare gli affida le chiavi del centrocampo. L’assist di prima per Esposito cancella una prova fino a quel momento non troppo convincente", il giudizio su di lui. In campo anche Mkhitaryan: "Dopo lo spezzone di gara di Madrid anche l’armeno fa il suo debutto stagionale al Meazza, ma con ancora addosso un filo di ruggine di troppo". Voto alto anche per Thuram ed Esposito: 7 ad entrambi. "Il francese è maldestro, ma efficace nell’assist per Barella. Grande lettura sull’incursione di Diouf a inizio ripresa che trasforma nel gol della rimonta definitiva". E sull'attaccante italiano: "Gli avversari continuano ad aggrapparsi su di lui approfittando del nuovo metro arbitrale. Sembra più stimolato che intimorito, come conferma il diagonale che non lascia scampo a Okoye".

(Fonte: Corriere dello Sport)